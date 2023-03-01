Tokenomika pro Doge CEO (DOGECEO)
Informace o Doge CEO (DOGECEO)
What is the project about?
Doge CEO ($DOGECEO) is a community project with a goal to advance into every aspect and day to day living of people all over the world What makes your project unique? We have renounced ownership and 5% rewards to holders Doge CEO aims to solve this issue by enabling these groups to have access to a secure, SAFE and completely decentralized finance, aimed at giving the power for wealth back to where it belongs – In The Hands of The People. Through harnessing the complete potential of community, decentralization and the Power of Blockchain.
History of your project. Our token is trading with MCAP $188,496 and Liquidity pool of $76k. We have pinksale liquidity locked https://www.pinksale.finance/pinklock/record/1076225?chain=BSC
What’s next for your project?
We have cex listing coming up post CMC and cgo. We have plans to have more the 10k users and then we onboard celebrities partnership
What can your token be used for?
Rewards on holding and NFT's of our memes. They can buy and sell NFT from our token.
Doge CEO (DOGECEO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Doge CEO (DOGECEO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Doge CEO (DOGECEO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Doge CEO (DOGECEO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOGECEO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGECEO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.