Tokenomika pro DOGAI (DOGAI)

Zjistěte klíčové informace o DOGAI (DOGAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DOGAI (DOGAI)

DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary!

DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets.

Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.

Oficiální webové stránky:
https://dogai.gdn/

DOGAI (DOGAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOGAI (DOGAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 860.90K
$ 860.90K$ 860.90K
Celkový objem:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 860.90K
$ 860.90K$ 860.90K
Historické maximum:
$ 0.010174
$ 0.010174$ 0.010174
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00085736
$ 0.00085736$ 0.00085736

Tokenomika DOGAI (DOGAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOGAI (DOGAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOGAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOGAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOGAI!

Předpověď ceny DOGAI

Chcete vědět, kam může DOGAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOGAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.