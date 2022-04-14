Tokenomika pro Divergence Protocol (DIVER)

Tokenomika pro Divergence Protocol (DIVER)

Zjistěte klíčové informace o Divergence Protocol (DIVER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Divergence Protocol (DIVER)

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

Oficiální webové stránky:
https://www.divergence-protocol.com/

Divergence Protocol (DIVER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Divergence Protocol (DIVER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 660.00M
$ 660.00M$ 660.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.66M
$ 11.66M$ 11.66M
Historické maximum:
$ 0.454064
$ 0.454064$ 0.454064
Historické minimum:
$ 0.00490827
$ 0.00490827$ 0.00490827
Aktuální cena:
$ 0.01163853
$ 0.01163853$ 0.01163853

Tokenomika Divergence Protocol (DIVER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Divergence Protocol (DIVER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DIVER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DIVER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DIVER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDIVER!

Předpověď ceny DIVER

Chcete vědět, kam může DIVER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DIVER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.