Tokenomika pro Diamond (DMD)
Informace o Diamond (DMD)
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions.
Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
Diamond (DMD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Diamond (DMD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Diamond (DMD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Diamond (DMD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DMD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DMD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DMD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDMD!
Předpověď ceny DMD
Chcete vědět, kam může DMD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DMD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.