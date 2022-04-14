Tokenomika pro Dexalot (ALOT)

Tokenomika pro Dexalot (ALOT)

Zjistěte klíčové informace o Dexalot (ALOT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dexalot (ALOT)

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

Oficiální webové stránky:
https://dexalot.com/

Dexalot (ALOT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dexalot (ALOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.91M
$ 11.91M$ 11.91M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 57.96M
$ 57.96M$ 57.96M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.55M
$ 20.55M$ 20.55M
Historické maximum:
$ 2.8
$ 2.8$ 2.8
Historické minimum:
$ 0.080024
$ 0.080024$ 0.080024
Aktuální cena:
$ 0.205493
$ 0.205493$ 0.205493

Tokenomika Dexalot (ALOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dexalot (ALOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALOT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALOT!

Předpověď ceny ALOT

Chcete vědět, kam může ALOT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ALOT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.