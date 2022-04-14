Tokenomika pro DePay (DEPAY)

Zjistěte klíčové informace o DePay (DEPAY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DePay (DEPAY)

DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies.

The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley).

DePay tools include:

  • Payments: Accept Cryptocurrencies
  • Sales: Sell your Token
  • Donations: Receive Crypto support
  • Subscriptions: Recurring payments
  • Swap: Best price swap
  • Payroll: Payroll streams
  • Wallet: Payments & DeFi
  • Credit: Streams as collateral
  • DePay PRO: Analytics & Insights

The DePay difference

  • Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.

  • Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.

  • Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.

  • Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.

  • Open Source The DePay protocol will always remain open source.

  • Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.

Oficiální webové stránky:
https://depay.com/
Bílá kniha:
https://depay.com/whitepaper

DePay (DEPAY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DePay (DEPAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.46M
$ 2.46M
Celkový objem:
$ 57.03M
$ 57.03M
Objem v oběhu:
$ 6.66M
$ 6.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.11M
$ 21.11M
Historické maximum:
$ 7.78
$ 7.78
Historické minimum:
$ 0.083012
$ 0.083012
Aktuální cena:
$ 0.370379
$ 0.370379

Tokenomika DePay (DEPAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DePay (DEPAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DEPAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DEPAY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DEPAY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEPAY!

Předpověď ceny DEPAY

Chcete vědět, kam může DEPAY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEPAY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.