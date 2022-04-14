Tokenomika pro DeltaPrime (PRIME)

Tokenomika pro DeltaPrime (PRIME)

Zjistěte klíčové informace o DeltaPrime (PRIME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DeltaPrime (PRIME)

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

Oficiální webové stránky:
https://deltaprime.io/
Bílá kniha:
https://docs.deltaprime.io

DeltaPrime (PRIME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeltaPrime (PRIME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 236.63K
$ 236.63K
Celkový objem:
$ 40.00M
$ 40.00M
Objem v oběhu:
$ 4.33M
$ 4.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.19M
$ 2.19M
Historické maximum:
$ 1.52
$ 1.52
Historické minimum:
$ 0.0102086
$ 0.0102086
Aktuální cena:
$ 0.054534
$ 0.054534

Tokenomika DeltaPrime (PRIME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DeltaPrime (PRIME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PRIME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PRIME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PRIME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRIME!

