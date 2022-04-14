Tokenomika pro DeFido (DEFIDO)
Informace o DeFido (DEFIDO)
DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain.
DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity.
We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.
DeFido (DEFIDO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeFido (DEFIDO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DeFido (DEFIDO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DeFido (DEFIDO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DEFIDO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DEFIDO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DEFIDO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEFIDO!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.