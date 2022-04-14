Tokenomika pro DeCats (DECATS)

Zjistěte klíčové informace o DeCats (DECATS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DeCats (DECATS)

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.
After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

Oficiální webové stránky:
https://decats.io/
Bílá kniha:
https://decats.io/faq/

DeCats (DECATS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeCats (DECATS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.84K
Celkový objem:
$ 10.00K
Objem v oběhu:
$ 10.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.84K
Historické maximum:
$ 114.92
Historické minimum:
$ 0.501843
Aktuální cena:
$ 0.684124
Tokenomika DeCats (DECATS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DeCats (DECATS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DECATS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DECATS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DECATS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDECATS!

Předpověď ceny DECATS

Chcete vědět, kam může DECATS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DECATS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.