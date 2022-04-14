Tokenomika pro darksun (BINARY)
Informace o darksun (BINARY)
$BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation.
darksun (BINARY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro darksun (BINARY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika darksun (BINARY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro darksun (BINARY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BINARY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BINARY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.