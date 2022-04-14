Tokenomika pro dancing triangle (TRIANGLE)

Zjistěte klíčové informace o dancing triangle (TRIANGLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o dancing triangle (TRIANGLE)

Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://dancingtriangle.vip

dancing triangle (TRIANGLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dancing triangle (TRIANGLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 148.01K
$ 148.01K
Celkový objem:
$ 942.45M
$ 942.45M
Objem v oběhu:
$ 942.45M
$ 942.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 148.01K
$ 148.01K
Historické maximum:
$ 0.00468674
$ 0.00468674
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00015705
$ 0.00015705

Tokenomika dancing triangle (TRIANGLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro dancing triangle (TRIANGLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRIANGLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRIANGLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRIANGLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRIANGLE!

Předpověď ceny TRIANGLE

Chcete vědět, kam může TRIANGLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRIANGLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.