Tokenomika pro DAM IT ($DAMMIT)
Informace o DAM IT ($DAMMIT)
The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver.
DAM IT ($DAMMIT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DAM IT ($DAMMIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DAM IT ($DAMMIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DAM IT ($DAMMIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $DAMMIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $DAMMIT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $DAMMIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$DAMMIT!
Předpověď ceny $DAMMIT
Chcete vědět, kam může $DAMMIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $DAMMIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.