Tokenomika pro CZ on Hyperliquid (CZ)

Zjistěte klíčové informace o CZ on Hyperliquid (CZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CZ on Hyperliquid (CZ)

CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.

CZ on Hyperliquid (CZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CZ on Hyperliquid (CZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 519.99K
Celkový objem:
$ 4.43M
Objem v oběhu:
$ 4.43M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 519.99K
Historické maximum:
$ 0.800928
Historické minimum:
$ 0.107921
Aktuální cena:
$ 0.117276
Tokenomika CZ on Hyperliquid (CZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CZ on Hyperliquid (CZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCZ!

Předpověď ceny CZ

Chcete vědět, kam může CZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.