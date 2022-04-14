Tokenomika pro CryptoGPT (CRGPT)

Zjistěte klíčové informace o CryptoGPT (CRGPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CryptoGPT (CRGPT)

CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.

Oficiální webové stránky:
https://www.cryptogpt.io/
Bílá kniha:
https://cryptogpt-io.gitbook.io/whitepaper/

CryptoGPT (CRGPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CryptoGPT (CRGPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 584.86K
$ 584.86K
Celkový objem:
$ 19.99M
$ 19.99M
Objem v oběhu:
$ 18.28M
$ 18.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 639.47K
$ 639.47K
Historické maximum:
$ 1.74
$ 1.74
Historické minimum:
$ 0.01517675
$ 0.01517675
Aktuální cena:
$ 0.03199388
$ 0.03199388

Tokenomika CryptoGPT (CRGPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CryptoGPT (CRGPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRGPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRGPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRGPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRGPT!

Předpověď ceny CRGPT

Chcete vědět, kam může CRGPT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRGPT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.