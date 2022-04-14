Tokenomika pro CryptoDM (CDM)

Zjistěte klíčové informace o CryptoDM (CDM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool.

Beta Functionalities that are live include:

  • Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client
  • Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool
  • Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

Oficiální webové stránky:
https://cryptodm.io
Bílá kniha:
https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

CryptoDM (CDM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CryptoDM (CDM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.56K
Celkový objem:
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 900.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.40K
Historické maximum:
$ 0.065531
Historické minimum:
$ 0.01406373
Aktuální cena:
$ 0.01840309
Tokenomika CryptoDM (CDM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CryptoDM (CDM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CDM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CDM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CDM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCDM!

Předpověď ceny CDM

Chcete vědět, kam může CDM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CDM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.