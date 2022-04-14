Tokenomika pro Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Tokenomika pro Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Zjistěte klíčové informace o Cryptocurrency Coin (CRYPTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.

Oficiální webové stránky:
https://www.cryptocurrency-coin.com/

Cryptocurrency Coin (CRYPTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cryptocurrency Coin (CRYPTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.42M
$ 14.42M
Celkový objem:
$ 1.07B
$ 1.07B
Objem v oběhu:
$ 1.07B
$ 1.07B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.42M
$ 14.42M
Historické maximum:
$ 0.01946461
$ 0.01946461
Historické minimum:
$ 0.00169238
$ 0.00169238
Aktuální cena:
$ 0.01340673
$ 0.01340673

Tokenomika Cryptocurrency Coin (CRYPTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cryptocurrency Coin (CRYPTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRYPTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRYPTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRYPTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRYPTO!

Předpověď ceny CRYPTO

Chcete vědět, kam může CRYPTO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRYPTO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.