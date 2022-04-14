Tokenomika pro Crypto Bro (LARRY)
Informace o Crypto Bro (LARRY)
This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser.
Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot.
Crypto Bro (LARRY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crypto Bro (LARRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Crypto Bro (LARRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Crypto Bro (LARRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LARRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LARRY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.