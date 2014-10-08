Tokenomika pro Crown (CRW)
Informace o Crown (CRW)
Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown.
Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint.
Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time.
This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.
Crown (CRW): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crown (CRW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Crown (CRW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Crown (CRW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CRW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CRW, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny CRW
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.