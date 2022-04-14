Tokenomika pro Cronos ID (CROID)
Informace o Cronos ID (CROID)
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers.
To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols:
- Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease
- The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.
- Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment.
Tokenomics & Utility
$CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem.
Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations
Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards.
Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap
Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
Cronos ID (CROID): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cronos ID (CROID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cronos ID (CROID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cronos ID (CROID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CROID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CROID, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CROID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCROID!
