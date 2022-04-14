Tokenomika pro Credefi (CREDI)
Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.
Tokenomika Credefi (CREDI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Credefi (CREDI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CREDI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CREDI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
