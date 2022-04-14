Tokenomika pro CraftCoin (CRC)

Zjistěte klíčové informace o CraftCoin (CRC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft.

It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets

CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

Oficiální webové stránky:
https://craftcoin.info/

CraftCoin (CRC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CraftCoin (CRC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 39.24K
$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K
Celkový objem:
$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K
Objem v oběhu:
$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 39.24K
$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K
Historické maximum: $ 2.99
$ 2.99
$ 2.99$ 2.99
Historické minimum:
$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181
Aktuální cena:
$ 0.04462066
$ 0.04462066$ 0.04462066

Tokenomika CraftCoin (CRC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CraftCoin (CRC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRC!

Předpověď ceny CRC

Chcete vědět, kam může CRC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.