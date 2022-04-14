Tokenomika pro Concentrator (CTR)
CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.
Tokenomika Concentrator (CTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Concentrator (CTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CTR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
