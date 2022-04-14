Tokenomika pro Collies (COLLIES)
Informace o Collies (COLLIES)
Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance.
At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.
Collies (COLLIES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Collies (COLLIES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Collies (COLLIES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Collies (COLLIES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů COLLIES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu COLLIES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro COLLIES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOLLIES!
Předpověď ceny COLLIES
Chcete vědět, kam může COLLIES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COLLIES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.