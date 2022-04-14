Tokenomika pro Collies (COLLIES)

Zjistěte klíčové informace o Collies (COLLIES), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Collies (COLLIES)

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance.

At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

Oficiální webové stránky:
https://colliescc.com/

Collies (COLLIES): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Collies (COLLIES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 476.05K
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 476.05K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00047781
Tokenomika Collies (COLLIES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Collies (COLLIES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COLLIES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COLLIES, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COLLIES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOLLIES!

Předpověď ceny COLLIES

Chcete vědět, kam může COLLIES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COLLIES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.