Zjistěte klíčové informace o Coinye West (COINYE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Coinye West (COINYE)

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme.

With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture.

Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

Oficiální webové stránky:
https://coinye.lol/

Coinye West (COINYE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Coinye West (COINYE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 520.30K
$ 520.30K$ 520.30K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 879.55M
$ 879.55M$ 879.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 591.56K
$ 591.56K$ 591.56K
Historické maximum:
$ 0.04538102
$ 0.04538102$ 0.04538102
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00059448
$ 0.00059448$ 0.00059448

Tokenomika Coinye West (COINYE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Coinye West (COINYE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COINYE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COINYE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COINYE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOINYE!

Předpověď ceny COINYE

Chcete vědět, kam může COINYE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COINYE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.