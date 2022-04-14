Tokenomika pro Cognitive Accelerationism (COG/ACC)
Informace o Cognitive Accelerationism (COG/ACC)
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative.
This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement.
Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cognitive Accelerationism (COG/ACC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cognitive Accelerationism (COG/ACC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cognitive Accelerationism (COG/ACC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů COG/ACC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu COG/ACC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.