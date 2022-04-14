Tokenomika pro cloudyheart (CLOUDY)

Zjistěte klíčové informace o cloudyheart (CLOUDY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o cloudyheart (CLOUDY)

cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe.

Oficiální webové stránky:
https://www.cloudyheart.net/

cloudyheart (CLOUDY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro cloudyheart (CLOUDY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 542.09K
Celkový objem:
$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 542.09K
Historické maximum:
$ 0.03533016
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00054227
Tokenomika cloudyheart (CLOUDY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro cloudyheart (CLOUDY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLOUDY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLOUDY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLOUDY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLOUDY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.