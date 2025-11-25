Tokenomika pro Choctopus (CHOCTOPUS)
Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.
Tokenomika Choctopus (CHOCTOPUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Choctopus (CHOCTOPUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHOCTOPUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHOCTOPUS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHOCTOPUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHOCTOPUS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.