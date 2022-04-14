Tokenomika pro Chitan (CHITAN)
Informace o Chitan (CHITAN)
Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.
Chitan (CHITAN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chitan (CHITAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Chitan (CHITAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Chitan (CHITAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHITAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHITAN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHITAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHITAN!
