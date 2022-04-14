Tokenomika pro Chillax (CHILLAX)

Zjistěte klíčové informace o Chillax (CHILLAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chillax (CHILLAX)

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

Oficiální webové stránky:
https://imchillax.com/

Chillax (CHILLAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chillax (CHILLAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.63K
$ 18.63K$ 18.63K
Celkový objem:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Objem v oběhu:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.63K
$ 18.63K$ 18.63K
Historické maximum:
$ 0.0057376
$ 0.0057376$ 0.0057376
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Chillax (CHILLAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chillax (CHILLAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHILLAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHILLAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLAX!

Předpověď ceny CHILLAX

Chcete vědět, kam může CHILLAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHILLAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.