Tokenomika pro CHILLA (CHILLA)
Informace o CHILLA (CHILLA)
Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance.
Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth.
CHILLA (CHILLA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CHILLA (CHILLA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CHILLA (CHILLA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CHILLA (CHILLA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHILLA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHILLA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.