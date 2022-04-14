Tokenomika pro Chester ($CHESTER)
Informace o Chester ($CHESTER)
$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog.
Chester is Luca's current dog and beloved companion.
Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain.
This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract.
This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.
Chester ($CHESTER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chester ($CHESTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Chester ($CHESTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Chester ($CHESTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $CHESTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $CHESTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $CHESTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$CHESTER!
Předpověď ceny $CHESTER
Chcete vědět, kam může $CHESTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $CHESTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.