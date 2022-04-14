Tokenomika pro ChatGPT Cat (YARNCAT)

Tokenomika pro ChatGPT Cat (YARNCAT)

Zjistěte klíčové informace o ChatGPT Cat (YARNCAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ChatGPT Cat (YARNCAT)

$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts.

$YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.

Oficiální webové stránky:
https://yarncat.vip/

ChatGPT Cat (YARNCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ChatGPT Cat (YARNCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 39.66K
$ 39.66K
$ 39.66K$ 39.66K
Celkový objem:
$ 999.64M
$ 999.64M$ 999.64M
Objem v oběhu:
$ 999.64M
$ 999.64M$ 999.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 39.66K
$ 39.66K
$ 39.66K$ 39.66K
Historické maximum:
$ 0.00139895
$ 0.00139895$ 0.00139895
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika ChatGPT Cat (YARNCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ChatGPT Cat (YARNCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YARNCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YARNCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YARNCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYARNCAT!

Předpověď ceny YARNCAT

Chcete vědět, kam může YARNCAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YARNCAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.