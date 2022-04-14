Tokenomika pro CGAI (CGAI)
Informace o CGAI (CGAI)
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data.
CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value.
Key utilities include:
- AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).
- Secure tokenization and decentralized storage of files.
- Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana.
CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
CGAI (CGAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CGAI (CGAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CGAI (CGAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CGAI (CGAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CGAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CGAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CGAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCGAI!
Předpověď ceny CGAI
Chcete vědět, kam může CGAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CGAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
