Tokenomika pro CGAI (CGAI)

Tokenomika pro CGAI (CGAI)

Zjistěte klíčové informace o CGAI (CGAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CGAI (CGAI)

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data.

CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value.

Key utilities include:

  • AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).
  • Secure tokenization and decentralized storage of files.
  • Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana.

CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

Oficiální webové stránky:
https://ghostdrive.com/

CGAI (CGAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CGAI (CGAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 98.77K
$ 98.77K$ 98.77K
Celkový objem:
$ 566.22M
$ 566.22M$ 566.22M
Objem v oběhu:
$ 566.22M
$ 566.22M$ 566.22M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 98.77K
$ 98.77K$ 98.77K
Historické maximum:
$ 0.00526633
$ 0.00526633$ 0.00526633
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00017444
$ 0.00017444$ 0.00017444

Tokenomika CGAI (CGAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CGAI (CGAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CGAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CGAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CGAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCGAI!

Předpověď ceny CGAI

Chcete vědět, kam může CGAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CGAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.