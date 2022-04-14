Tokenomika pro CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Tokenomika pro CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Zjistěte klíčové informace o CertaiK by Virtuals (CERTAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter.

We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms.

The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Oficiální webové stránky:
https://www.certaik.xyz/

CertaiK by Virtuals (CERTAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CertaiK by Virtuals (CERTAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 689.17K
$ 689.17K$ 689.17K
Celkový objem:
$ 997.20M
$ 997.20M$ 997.20M
Objem v oběhu:
$ 997.20M
$ 997.20M$ 997.20M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 689.17K
$ 689.17K$ 689.17K
Historické maximum:
$ 0.01099858
$ 0.01099858$ 0.01099858
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00069123
$ 0.00069123$ 0.00069123

Tokenomika CertaiK by Virtuals (CERTAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CertaiK by Virtuals (CERTAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CERTAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CERTAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CERTAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCERTAI!

Předpověď ceny CERTAI

Chcete vědět, kam může CERTAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CERTAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.