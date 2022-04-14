Tokenomika pro CERBEROGE (CERBER)

Zjistěte klíčové informace o CERBEROGE (CERBER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CERBEROGE (CERBER)

Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively.

A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies.

CERBEROGE (CERBER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CERBEROGE (CERBER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.42K
Celkový objem:
$ 124.98T
Objem v oběhu:
$ 124.98T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.42K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika CERBEROGE (CERBER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CERBEROGE (CERBER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CERBER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CERBER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CERBER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCERBER!

Předpověď ceny CERBER

Chcete vědět, kam může CERBER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CERBER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.