Tokenomika pro CERBEROGE (CERBER)
Informace o CERBEROGE (CERBER)
Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively.
A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies.
CERBEROGE (CERBER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CERBEROGE (CERBER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CERBEROGE (CERBER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CERBEROGE (CERBER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CERBER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CERBER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CERBER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCERBER!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.