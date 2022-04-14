Tokenomika pro CatGPT (CATGPT)

Zjistěte klíčové informace o CatGPT (CATGPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CatGPT (CATGPT)

CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community.

Oficiální webové stránky:
https://www.fairlaunch.me/detail

CatGPT (CATGPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CatGPT (CATGPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 711.20K
$ 711.20K$ 711.20K
Celkový objem:
$ 4.83B
$ 4.83B$ 4.83B
Objem v oběhu:
$ 4.83B
$ 4.83B$ 4.83B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 711.20K
$ 711.20K$ 711.20K
Historické maximum:
$ 0.00722966
$ 0.00722966$ 0.00722966
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00014723
$ 0.00014723$ 0.00014723

Tokenomika CatGPT (CATGPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CatGPT (CATGPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CATGPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CATGPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CATGPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCATGPT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

