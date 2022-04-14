Tokenomika pro Calaxy (CLXY)

Zjistěte klíčové informace o Calaxy (CLXY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Calaxy (CLXY)

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens.

The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf

Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App.

Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

Oficiální webové stránky:
https://www.calaxy.com/

Calaxy (CLXY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Calaxy (CLXY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 681.93K
$ 681.93K$ 681.93K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 92.11M
$ 92.11M$ 92.11M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
Historické maximum:
$ 63,229,481
$ 63,229,481$ 63,229,481
Historické minimum:
$ 0.00567033
$ 0.00567033$ 0.00567033
Aktuální cena:
$ 0.00742906
$ 0.00742906$ 0.00742906

Tokenomika Calaxy (CLXY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Calaxy (CLXY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLXY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLXY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLXY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLXY!

Předpověď ceny CLXY

Chcete vědět, kam může CLXY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLXY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.