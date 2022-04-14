Tokenomika pro Cairo (CAIRO)
Informace o Cairo (CAIRO)
Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe
https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0
0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0
Cairo (CAIRO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cairo (CAIRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cairo (CAIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cairo (CAIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CAIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CAIRO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CAIRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAIRO!
Prohlášení
