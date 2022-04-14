Tokenomika pro Cairo (CAIRO)

Zjistěte klíčové informace o Cairo (CAIRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cairo (CAIRO)

Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe

https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0

0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0

Oficiální webové stránky:
https://www.cairothealphadog.com/

Cairo (CAIRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cairo (CAIRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.41K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.41K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Cairo (CAIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cairo (CAIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAIRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAIRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAIRO!

Předpověď ceny CAIRO

Chcete vědět, kam může CAIRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAIRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

