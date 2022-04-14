Tokenomika pro Cainam (CAINAM)

Zjistěte klíčové informace o Cainam (CAINAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cainam (CAINAM)

Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives.

Oficiální webové stránky:
https://cainamventures.com/

Cainam (CAINAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cainam (CAINAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 68.07K
$ 68.07K$ 68.07K
Celkový objem:
$ 974.82M
$ 974.82M$ 974.82M
Objem v oběhu:
$ 750.69M
$ 750.69M$ 750.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 88.39K
$ 88.39K$ 88.39K
Historické maximum:
$ 0.00950263
$ 0.00950263$ 0.00950263
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Cainam (CAINAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cainam (CAINAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAINAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAINAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAINAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAINAM!

