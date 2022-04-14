Tokenomika pro Byte (BYTE)
Informace o Byte (BYTE)
BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins.
Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions.
Byte (BYTE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Byte (BYTE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Byte (BYTE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Byte (BYTE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BYTE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BYTE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BYTE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBYTE!
Předpověď ceny BYTE
Chcete vědět, kam může BYTE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BYTE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.