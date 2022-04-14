Tokenomika pro BWOB (BWOB)

Zjistěte klíčové informace o BWOB (BWOB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BWOB (BWOB)

Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric.

The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility.

In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.

Oficiální webové stránky:
https://www.bwobcoin.com

BWOB (BWOB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BWOB (BWOB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.17K
$ 30.17K$ 30.17K
Celkový objem:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
Objem v oběhu:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.17K
$ 30.17K$ 30.17K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika BWOB (BWOB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BWOB (BWOB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BWOB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BWOB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BWOB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBWOB!

