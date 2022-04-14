Tokenomika pro BUBU (BUBU)

Zjistěte klíčové informace o BUBU (BUBU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BUBU (BUBU)

Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey?

BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation.

Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.

Oficiální webové stránky:
https://www.basedbubu.life/

BUBU (BUBU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BUBU (BUBU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 555.99K
$ 555.99K$ 555.99K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 555.99K
$ 555.99K$ 555.99K
Historické maximum:
$ 0.00455941
$ 0.00455941$ 0.00455941
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00055572
$ 0.00055572$ 0.00055572

Tokenomika BUBU (BUBU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BUBU (BUBU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BUBU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BUBU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BUBU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBUBU!

Předpověď ceny BUBU

Chcete vědět, kam může BUBU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BUBU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.