Tokenomika pro BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Zjistěte klíčové informace o BTC Standard Hashrate Token (BTCST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

Oficiální webové stránky:
https://www.1-b.tc/

BTC Standard Hashrate Token (BTCST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BTC Standard Hashrate Token (BTCST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 214.64K
Celkový objem:
$ 15.00M
Objem v oběhu:
$ 7.29M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 441.79K
Historické maximum:
$ 91.94
Historické minimum:
$ 0.01930527
Aktuální cena:
$ 0.02945246
Tokenomika BTC Standard Hashrate Token (BTCST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BTC Standard Hashrate Token (BTCST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTCST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTCST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTCST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTCST!

Předpověď ceny BTCST

Chcete vědět, kam může BTCST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTCST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.