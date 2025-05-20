Tokenomika pro BRANDY (BRANDY)
Informace o BRANDY (BRANDY)
Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain.
BRANDY (BRANDY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BRANDY (BRANDY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BRANDY (BRANDY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BRANDY (BRANDY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BRANDY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BRANDY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BRANDY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRANDY!
Předpověď ceny BRANDY
Chcete vědět, kam může BRANDY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRANDY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
