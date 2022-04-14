Tokenomika pro Brad (BRAD)
Informace o Brad (BRAD)
Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation
Brad (BRAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Brad (BRAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Brad (BRAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Brad (BRAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BRAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BRAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny BRAD
