Zjistěte klíčové informace o Brad (BRAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Brad (BRAD)

Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation

Oficiální webové stránky:
https://bradtoken.com/

Brad (BRAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Brad (BRAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 662.25K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 662.25K
Historické maximum:
$ 0.00154462
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00066225
Tokenomika Brad (BRAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Brad (BRAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRAD!

Předpověď ceny BRAD

Chcete vědět, kam může BRAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.