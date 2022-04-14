Tokenomika pro BOSagora (BOA)

Tokenomika pro BOSagora (BOA)

Zjistěte klíčové informace o BOSagora (BOA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BOSagora (BOA)

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA.

BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy.

BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

Oficiální webové stránky:
https://www.bosagora.io/
Bílá kniha:
https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf

BOSagora (BOA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BOSagora (BOA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.78M
Celkový objem:
$ 1.53B
Objem v oběhu:
$ 464.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.44M
Historické maximum:
$ 0.00911844
Historické minimum:
$ 0.00600593
Aktuální cena:
$ 0.00814522
Tokenomika BOSagora (BOA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BOSagora (BOA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOA!

Předpověď ceny BOA

Chcete vědět, kam může BOA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.