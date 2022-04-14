Tokenomika pro Bork on Ethereum (BORK)

Zjistěte klíčové informace o Bork on Ethereum (BORK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bork on Ethereum (BORK)

Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie!

Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy!

Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.

https://borkonethereum.com/

Bork on Ethereum (BORK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bork on Ethereum (BORK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.88K
$ 61.88K$ 61.88K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 61.88K
$ 61.88K$ 61.88K
Historické maximum:
$ 0.058727
$ 0.058727$ 0.058727
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.000616
$ 0.000616$ 0.000616

Tokenomika Bork on Ethereum (BORK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bork on Ethereum (BORK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BORK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BORK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BORK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBORK!

Předpověď ceny BORK

Chcete vědět, kam může BORK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BORK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

