Tokenomika pro BNSD Finance (BNSD)
Informace o BNSD Finance (BNSD)
Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this.
What are the salient features of BNSD:
- Super high APYs
- Multiple pools in which you can farm
- Extremely Deflationary release overtime
- Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.
- Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion
- 1000 - 500 1 day from genesis block
- 500 - 250 7 days
- 250-125 30 days
- 125 - 100 90 days
- Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi
- Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis
- Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
BNSD Finance (BNSD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BNSD Finance (BNSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BNSD Finance (BNSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BNSD Finance (BNSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BNSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BNSD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BNSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNSD!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.