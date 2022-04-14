Tokenomika pro BNB Card (BNBCARD)
Informace o BNB Card (BNBCARD)
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
BNB Card (BNBCARD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BNB Card (BNBCARD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BNB Card (BNBCARD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BNB Card (BNBCARD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BNBCARD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BNBCARD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BNBCARD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNBCARD!
Předpověď ceny BNBCARD
Chcete vědět, kam může BNBCARD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BNBCARD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.