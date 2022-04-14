Tokenomika pro Blockzero Labs (XIO)
Informace o Blockzero Labs (XIO)
Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.
Blockzero Labs (XIO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Blockzero Labs (XIO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Blockzero Labs (XIO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Blockzero Labs (XIO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XIO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XIO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XIO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXIO!
Předpověď ceny XIO
Chcete vědět, kam může XIO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XIO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.